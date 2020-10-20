РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) подмосковной Балашихи по итогу смотра-конкурса заняла первое место среди служб Подмосковья в муниципалитетах с населением более 200 тысяч человек, сообщается на сайте администрации городского округа.

Всего в отборе приняли участие службы из 63 муниципальных образований.

«В соответствии с приказом начальника Главного управления МЧС России по Московской области от 12 октября №686 ЕДДС Балашихи признана лучшей в 2020 году по итогу смотра-конкурса «Лучшая ЕДДС муниципального образования» в Московской области в 2020 году среди городов с численностью населения более 200 тысяч человек», - сказал начальник управления ЕДДС «Системы-112» Василий Климовец.

Он добавил, что в ЕДДС городского округа работает 57 человек, круглосуточно дежурят 10 сотрудников. С начала 2020 года специалисты ведомства приняли около 500 тысяч обращений от жителей Балашихи.

Жители могут звонить в ЕДДС во всех случаях необходимости вызова экстренных оперативных служб, связанных с угрозой жизни и здоровья по номеру: 112. При технологических нарушениях по номеру телефона: 8 (495) 523-81-12.