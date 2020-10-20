РИАМО – 20 окт. Все системы Международной космической станции (МКС) работают в настоящий момент работают в штатном режиме, проблемы устранены, сообщает Федеральное агентство новостей.
Неисправности произошли на борту в ночь на 20 октября. Они были оперативно устранены.
«В Роскосмосе добавили, что безопасности экипажа и полета Международной космической станции сейчас ничего не угрожает», - говорится в сообщении.
Ранее неполадка произошла в туалете МКС и системе подачи кислорода «Электрон-ВМ».
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