РИАМО – 20 окт. Все системы Международной космической станции (МКС) работают в настоящий момент работают в штатном режиме, проблемы устранены, сообщает Федеральное агентство новостей.

Неисправности произошли на борту в ночь на 20 октября. Они были оперативно устранены.

«В Роскосмосе добавили, что безопасности экипажа и полета Международной космической станции сейчас ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Ранее неполадка произошла в туалете МКС и системе подачи кислорода «Электрон-ВМ».​

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