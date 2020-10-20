РИАМО - 20 окт. За девять месяцев этого года на дорогах Москвы выявили свыше 61 тысячи нарушений, связанных с каршерингом, сообщил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«За девять месяцев сотрудники ГИБДД зафиксировали более 61 тысячи нарушений, связанных с каршерингом», - сказал Щитов.

Он отметил, что данная статистика не учитывает нарушения, зафиксированные камерами на дорогах города.

«Основными участниками ДТП в столице являются водители в возрасте от 18 лет до 30 лет», - добавил Щитов.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года.