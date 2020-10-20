РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Порядка 250 спортсменов приняли участие в забеге «Осенний спринт» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На Лыжном стадионе прошел «Осенний спринт». В соревнованиях приняло участие около 250 спортсменов горокруга Красногорск и Москвы. Округ представляли воспитанники отделения по лыжным гонкам КСШОР «Зоркий». На дистанцию вышли ребята от 2013 до 2003-2004 годов рождения», - говорится в сообщении.

Спортсмены стартовали в 10 возрастных группах - по пять среди мальчиков и девочек.

«Примечательно, что второе название соревнований – «Витаминный спринт». Победителям и призерам вместо привычных медалей вручались фрукты. Это добрая традиция КСШОР «Зоркий» - осенью радовать спортсменов полезными, сочными подарками», - добавляется в материале.

Награждение юных спортсменов провел член юниорской сборной России по лыжным гонкам, воспитанник КСШОР «Зоркий» Сергей Волков.

«В отделении по лыжным гонкам продолжается набор детей в возрасте до 9 лет. Тренировки будут проходить дважды в неделю: в среду и в пятницу. На возникшие вопросы ответит Ольга Анатольевна Космачева по телефону: 8 (903) 108-77-07», - заключается в материале.