РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. Залы Мытищинской картинной галереи закрыты для посещения по 7 ноября, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинская картинная галерея информирует гостей и жителей муниципалитета о временной приостановке работы художественных залов учреждения культуры.

«Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева от 19 октября 2020 года №463 ПГ о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области выставочные залы Мытищинской картинной галереи закрыты для посещения по 7 ноября», - говорится в сообщении.

Работает только художественный салон.