РИАМО - 20 окт. В Центральном округе Москвы на аукцион выставлено нежилое помещение площадью 8,8 квадратного метра, его стартовая стоимость составляет 787 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы центра управления городским имуществом города Москвы.

Торги за лот, который расположен на цокольном этаже 15-этажного жилого дома по адресу: 2-й Самотечный переулок, дом 4, пройдут 18 ноября. Помещение находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Достоевская» в Москве.

«Назначение объекта – свободное, при желании победитель торгов сможет разместить на объекте один из вариантов компактного бизнеса – вендинг, фотобудку, киоск, оказание мелких услуг, таких как ремонт и изготовление ключей», – отметил начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

Помещение находится в хозяйственном ведении центра управления городским имуществом.