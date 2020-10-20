РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В Подольске заработал Telegram-чат городского парка имени Талалихина по вопросам его реконструкции и улучшения, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Для жителей Подольска заработал Telegram-чат парка имени Талалихина. Открытый чат https://t.me/podolskpark создан для обсуждения концепции реконструкции центрального парка культуры и отдыха Подольска, для координации действий общественного совета парка и решения насущных вопросов с помощью неравнодушных посетителей», - говорится в сообщении.

Так, в настоящее время в чате проводится опрос о том, какие новые платные услуги могут быть востребованы в парке. Присоединиться могут все желающие.