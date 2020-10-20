РИАМО - 20 окт. За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 352 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии в регионе подтвердили 81 303 случая заболевания, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.
«Скончались (с начала пандемии – ред.) 1490 человек. Выздоровели и выписались 60 752 человека», - уточняется в сообщении.
При появлении любых симптомов простуды жителям региона рекомендуют вызывать врача на дом.
В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30. Также всю необходимую информацию можно найти на специальном сайте Минздрава региона.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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