РИАМО - 20 окт. Москвичи выбрали новое название для станции Ховрино Ленинградского направления железной дороги, за это название проголосовало 57% участников опроса на Едином транспортном портале, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Такой результат неудивителен: рядом со станцией находится парк и усадьба Грачевка.
Вместе с автовокзалом станции образуют крупный и удобный транспортный хаб на севере города.
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