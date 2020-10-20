РИАМО - 20 окт. Москвичи выбрали новое название для станции Ховрино Ленинградского направления железной дороги, за это название проголосовало 57% участников опроса на Едином транспортном портале, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Такой результат неудивителен: рядом со станцией находится парк и усадьба Грачевка.

«Ховрино никуда не денется — это название перейдет новой станции перспективного D3, которая сейчас строится в 5 минутах ходьбы от одноименной станции метро», - говорится в сообщении.

Вместе с автовокзалом станции образуют крупный и удобный транспортный хаб на севере города.

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