РИАМО - 20 окт. В Москве задержан водитель такси, который обвиняется в изнасиловании и грабеже клиентки на юго-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве.

В ходе разыскных мероприятий задержан ранее судимый мужчина 1985 года рождения из Уфы. При обыске автомобиля обвиняемого в совершении ряда преступлений были обнаружены похищенные вещи пострадавшей. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

«По версии следствия, 18 октября 2020 года водитель одной из служб такси города на территории Юго-Западного административного округа напал на клиентку и изнасиловал ее. После чего, применив насилие к девушке похитил ее личные вещи, а также паспорт», - говорится в сообщении.

Преступник был найден в ходе совместной работы следователей Главного управления Следственного комитета Российской федерации и сотрудников уголовного розыска.