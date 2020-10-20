РИАМО - 20 окт. В городском сборном пункте Военного комиссариата Москвы прошла первая отправка призывников к месту прохождения службы, будущие солдаты отправились служить в городской округ Балашиха, передает корреспондент РИАМО.

Перед отправкой в военную часть все призывники проходят необходимую проверку на коронавирусную инфекцию.

«Сегодня мы здесь провели мероприятия первого дня отправок призывников в войска округа. Все призывники, которые прибывают на сборный пункт, проходят серьезный и жесткий контроль, который позволяет вовремя выявить инфекцию и на барьерный рубежах это остановить», - сказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО, полковник Юрий Брезгин.

Военный комиссар Москвы, генерал-майор Виктор Щепилов добавил, что все призывники проходят термометрию и сдачу тестов на коронавирусную инфекцию. Только после этого будущие солдаты заходят в «чистую» зону.

«Если у одного из призывников обнаруживается ковид, то он отправляется на изоляцию, после доставляется в больницу. Весь автобус, в котором он ехал, также отправляется по домам на двухнедельную изоляцию. После этого призывников опять проверяют», - добавил Брезгин.

Первые призывники после похождения всех процедур и переодевания в военную форму отправились служить в военную часть в городском округе Балашиха.