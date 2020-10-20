РИАМО - 20 окт. Общий объем продаж недвижимости Группы компаний «Инград» за 9 месяцев 2020 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 60,6 миллиарда рублей, говорится сообщении пресс-службы ГК «Инград».

Реализовано 359 тыс. кв. м жилой недвижимости общей стоимостью 57,9 млрд рублей, что выше результата трех кварталов 2019 года на 44% в стоимостном и на 23% в натуральном выражении.

За 9 месяцев 2020 года компания вывела в продажу 290 тыс. кв. м, из них:

Объем ввода в эксплуатацию составил 297 тыс. кв. м: 222,8 тыс. кв. м пришлось на проекты в Москве, 74,2 тыс. кв. м - на ближайшее Подмосковье.

Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости увеличилась на 16% и составила 161,3 тыс. рублей за квадратный метр: в Москве и новой Москве - 234,8 тыс. рублей за кв. м, в Московской области – 100,3 тыс. рублей за кв. м.

57% в общем объеме сделок заключено с использованием эскроу-счетов. Остаток средств на эскроу-счетах по состоянию на 01.10.2020 составляет 46 млрд руб.

Доля ипотечных сделок составила 66%.

По программе TRADE-IN за 9 месяцев 2020 года совершено 448 сделок.​