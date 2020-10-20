РИАМО - 20 окт. Следующую акцию «Тотальный диктант» планируют провести 10 апреля 2021 года, сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«По плану мы хотим провести «Тотальный диктант-2021» весной - 10 апреля», - сказала Ребковец.

Она отметила, что для участников акции важно написать диктант от руки, так как это «некий ритуал».

«Надеюсь, что мы максимально вернемся в офлайн. Но также мы не хотим отказываться от идеи марафона», - уточнила Ребковец.​