РИАМО - 20 окт. Следующую акцию «Тотальный диктант» планируют провести 10 апреля 2021 года, сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
«По плану мы хотим провести «Тотальный диктант-2021» весной - 10 апреля», - сказала Ребковец.
Она отметила, что для участников акции важно написать диктант от руки, так как это «некий ритуал».
«Надеюсь, что мы максимально вернемся в офлайн. Но также мы не хотим отказываться от идеи марафона», - уточнила Ребковец.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение?
12 вопросов | Пройден 609 раз
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Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (1/0)
1. Как правильно – лАтте или латтЕ?
1) лАтте
Верно, ударение падает на первый слог, как в итальянском оригинале.
2) латтЕ
Нет, ударение падает на первый слог, как в итальянском оригинале.
3) Можно и так, и так
Нет, правильно лАтте.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (2/0)
2. К латте отлично подойдут тОрты. Или тортЫ?
Фото Татьяна Коробейник © РИАМО
1) тортЫ
Нет, правильно тОрты.
2) тОрты
Точно.
3) Это равнозначные варианты
Нет, правильно тОрты.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (3/0)
3. Раз уж мы заговорили про еду – грЕнки или гренкИ?
1) грЕнки
Да, сейчас можно говорить и грЕнки, и гренкИ.
2) гренкИ
Тоже верно. Сейчас можно говорить и грЕнки, и гренкИ.
3) оба варианта допустимы
Верно, хотя раньше правильным считался вариант гренкИ.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (4/0)
4. Где мы НЕПРАВИЛЬНО поставили ударение?
1) избалОванный
2) сливОвый
Правильно говорить «слИвовый».
3) инкОгнито
4) факсИмиле
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (5/0)
5. Все уже привыкли к этому неологизму, а как его правильно произносить?
1) драйвОвый
А вот и нет. Хотя многие говорят именно так, словарь рекомендует ставить ударение на первый слог.
2) дрАйвовый
Правильно, именно так рекомендует словарь.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (6/0)
6. А где здесь правильно выделена ударная гласная?
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (7/0)
7. Развитая веревка – где должно стоять ударение в прилагательном?
1) рАзвитая
Нет, рАзвитой может быть, например, бурная деятельность.
2) развитАя
Нет, развитАя – это достигшая высшей степени развития, например, развитАя промышленность или страна.
3) развИтая
Верно, в значении «расплетенная» в этом слове ударение ставится на И.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (8/0)
8. В каком из вариантов ударения расставлены верно?
1) газопровОд, мусоропровОд, водопровОд
Верно, ударение везде на последний слог.
2) газопрОвод, мусоропрОвод, водопрОвод
Нет, ударение везде на последний слог.
3) газопровОд, мусоропрОвод, водопровОд
Нет, ударение везде на последний слог.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (9/0)
9. Где поставить ударение, если имеется в виду отзыв посла из страны?
1) Отзыв – на первый слог
Нет, может быть «Отзыв на диссертацию», но «отзЫв посла».
2) отзЫв
Верно.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (10/0)
10. А как правильно произносить слово вероисповедание?
1) вероисповЕдание
Точно.
2) вероисповедАние
Увы.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (11/0)
11. Где НЕВЕРНО выделено ударение?
1) бралА
2) опошлИть
Правильно «опОшлить».
4) оптОвый
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (12/0)
12. Чтобы поставить жирную точку – как все-таки правильно, звОнит или звонИт?
1) всю жизнь говорю «звОнит»
Нет, этот вариант не считается нормой. Но специалисты не исключают, что со временем он станет верным.
2) Если в колокол или в дверь – то «звОнит», а по телефону – «звонИт»
Сейчас нормой считается вариант «звонИт» во всех значениях
3) Конечно, «звонИт»
Да, этот вариант считается нормой. Но не исключено, что со временем и «звОнит» войдет в словари.
3) оба варианта допустимы
Нет, сейчас все-таки правильно говорить «звонИт».
Лингвист
Вы прекрасно знаете современные языковые нормы. Вас так и тянет исправить неграмотного собеседника, за что, возможно, вас уже боятся и даже недолюбливают. Но истина дороже!
Гуманитарий
Вы неплохо справились. Хотя ваш результат не идеален, похоже, у вас хорошее языковое чутье.
Прогульщик
Хм, с ударениями у вас не очень. Не обижайтесь, если вас постоянно поправляют в разговоре – мотайте на ус!
Незнайка
Похоже, вы до сих пор говорите звОнит. Надеемся, что вы не ведущий новостей на ТВ!
Комментарии
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