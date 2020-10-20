РИАМО - 20 окт. В городском округе Щелково полицейские задержали подозреваемых, похитивших из квартиры имущество на сумму более 8 миллионов рублей, ими оказались двое ранее неоднократно судимых жителей Ногинска 45 и 46 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники проникли в подъезд многоэтажного дома на улице Пустовской, повредили замок входной двери одной из квартир, после чего вышли на улицу и скрылись неподалеку», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Убедившись, что на преступление никто не отреагировал, они вернулись на место преступления, незаконно проникли в квартиру, откуда похитили денежные средства и ювелирные изделия.

Следователи возбудили уголовное дело. Оперативники исследовали камеры видеонаблюдения.

«В ходе проведения обысков по местам их проживания обнаружено и изъято: ювелирные украшения, денежные средства, прибор для подавления радиосигнала, монокуляр, радиостанции и пластиковая карта потерпевшего», - добавила Петрова.