РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. В военном комиссариате городского округа Мытищи и города Королева организована работа горячей линии, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В военном комиссариате городов Мытищи и Королев организована работа горячей линии. Ежедневно в рабочее время с 1 октября по 31 декабря 2020 года по вопросу призыва граждан на военную службу, переноса сроков явки в военный комиссариат в связи с коронавирусом звонить по телефону: 8(495)583-93-55», - говорится в сообщении.

По вопросу прохождения военной службы и увольнения в запас следует звонить по телефону: 8(495)583-67-92.