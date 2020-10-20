РИАМО – 20 окт. Люди, которые поженились в другой стране, с 20 октября смогут внести данные о замужестве в Москве с помощью единого государственного реестра ЗАГС, сообщает ТАСС.

Если у гражданина РФ родился ребенок в другой стране или изменилось семейное положение, то нужно подтверждать эти сведения.

«С 20 октября 2020 года во всех московских ЗАГСах в единый государственный реестр ЗАГС можно внести сведения об актах гражданского состояния, составленных компетентными органами иностранных государств», - говорится в сообщении.

Со вторника это можно делать почти во всех московских ЗАГСах. Однако исключение составляет Дворец бракосочетание, Замоскворецкий и архивно-информационный отделы.

Данные будут хранить в электронном виде.​​