РИАМО - 20 окт. Более 270 тысяч человек приняли участие в акции «Тотальный диктант», в традиционной очной форме текст Андрея Геласимова писали 35,7 тысячи человек, сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Она напомнила, что акция прошла 17 октября.
«Всего 271,5 тысячи человек присоединились к «Тотальному диктанту». Очно в аудиториях на 1646 площадках, что относительно обычной ситуации немного, написали 35,7 тысячи человек. Онлайн на сайте проекта диктант написали 22,2 тысячи участников. Система еще обрабатывает результаты», - сказала Ребковец.
Она отметила, что всего трансляцию #Пишемдома смотрели 230 тысяч человек. Разбор орфографии и пунктуации будет в ближайшее время.
«География - 45 стран, 606 населенных пункта. Участники онлайн - 109 стран», - уточнила Ребковец.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение?
12 вопросов | Пройден 609 раз
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Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (1/0)
1. Как правильно – лАтте или латтЕ?
1) лАтте
Верно, ударение падает на первый слог, как в итальянском оригинале.
2) латтЕ
Нет, ударение падает на первый слог, как в итальянском оригинале.
3) Можно и так, и так
Нет, правильно лАтте.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (2/0)
2. К латте отлично подойдут тОрты. Или тортЫ?
Фото Татьяна Коробейник ©
РИАМО
1) тортЫ
Нет, правильно тОрты.
3) Это равнозначные варианты
Нет, правильно тОрты.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (3/0)
3. Раз уж мы заговорили про еду – грЕнки или гренкИ?
1) грЕнки
Да, сейчас можно говорить и грЕнки, и гренкИ.
2) гренкИ
Тоже верно. Сейчас можно говорить и грЕнки, и гренкИ.
3) оба варианта допустимы
Верно, хотя раньше правильным считался вариант гренкИ.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (4/0)
4. Где мы НЕПРАВИЛЬНО поставили ударение?
2) сливОвый
Правильно говорить «слИвовый».
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (5/0)
5. Все уже привыкли к этому неологизму, а как его правильно произносить?
1) драйвОвый
А вот и нет. Хотя многие говорят именно так, словарь рекомендует ставить ударение на первый слог.
2) дрАйвовый
Правильно, именно так рекомендует словарь.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (6/0)
6. А где здесь правильно выделена ударная гласная?
2) грАффити
Неверный ответ.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (7/0)
7. Развитая веревка – где должно стоять ударение в прилагательном?
1) рАзвитая
Нет, рАзвитой может быть, например, бурная деятельность.
2) развитАя
Нет, развитАя – это достигшая высшей степени развития, например, развитАя промышленность или страна.
3) развИтая
Верно, в значении «расплетенная» в этом слове ударение ставится на И.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (8/0)
8. В каком из вариантов ударения расставлены верно?
1) газопровОд, мусоропровОд, водопровОд
Верно, ударение везде на последний слог.
2) газопрОвод, мусоропрОвод, водопрОвод
Нет, ударение везде на последний слог.
3) газопровОд, мусоропрОвод, водопровОд
Нет, ударение везде на последний слог.
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (9/0)
9. Где поставить ударение, если имеется в виду отзыв посла из страны?
1) Отзыв – на первый слог
Нет, может быть «Отзыв на диссертацию», но «отзЫв посла».
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (10/0)
10. А как правильно произносить слово вероисповедание?
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (11/0)
11. Где НЕВЕРНО выделено ударение?
2) опошлИть
Правильно «опОшлить».
Тест по русскому: как правильно поставить ударение? (12/0)
12. Чтобы поставить жирную точку – как все-таки правильно, звОнит или звонИт?
Фото Фото, сайт pda.diary.ru ©
1) всю жизнь говорю «звОнит»
Нет, этот вариант не считается нормой. Но специалисты не исключают, что со временем он станет верным.
2) Если в колокол или в дверь – то «звОнит», а по телефону – «звонИт»
Сейчас нормой считается вариант «звонИт» во всех значениях
3) Конечно, «звонИт»
Да, этот вариант считается нормой. Но не исключено, что со временем и «звОнит» войдет в словари.
3) оба варианта допустимы
Нет, сейчас все-таки правильно говорить «звонИт».
Лингвист
Вы прекрасно знаете современные языковые нормы. Вас так и тянет исправить неграмотного собеседника, за что, возможно, вас уже боятся и даже недолюбливают. Но истина дороже!
Гуманитарий
Вы неплохо справились. Хотя ваш результат не идеален, похоже, у вас хорошее языковое чутье.
Прогульщик
Хм, с ударениями у вас не очень. Не обижайтесь, если вас постоянно поправляют в разговоре – мотайте на ус!
Незнайка
Похоже, вы до сих пор говорите звОнит. Надеемся, что вы не ведущий новостей на ТВ!
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Комментарии
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