РИАМО - 20 окт. Более 270 тысяч человек приняли участие в акции «Тотальный диктант», в традиционной очной форме текст Андрея Геласимова писали 35,7 тысячи человек, сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Она напомнила, что акция прошла 17 октября.

«Всего 271,5 тысячи человек присоединились к «Тотальному диктанту». Очно в аудиториях на 1646 площадках, что относительно обычной ситуации немного, написали 35,7 тысячи человек. Онлайн на сайте проекта диктант написали 22,2 тысячи участников. Система еще обрабатывает результаты», - сказала Ребковец.

Она отметила, что всего трансляцию #Пишемдома смотрели 230 тысяч человек. Разбор орфографии и пунктуации будет в ближайшее время.

«География - 45 стран, 606 населенных пункта. Участники онлайн - 109 стран», - уточнила Ребковец.​