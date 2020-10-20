РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Волонтерский штаб в подмосковном Красногорске возобновил работу, добровольцы готовы помочь пожилым горожанам, соблюдающим самоизоляцию в период пандемии, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
«Красногорский штаб волонтеров возобновил работу. В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу местное отделение партии «Единая Россия» вновь принимает заявки от жителей», - говорится в сообщении.
Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8(925)499-41-00 с 9:00 до 20:00.
«По информации партийцев, в первую очередь ведется работа с пожилым населением 65 плюс. По их просьбе волонтеры сходят в магазин за продуктами, в аптеку, оплатят счета за ЖКУ, вынесут мусор и так далее», - отмечается в материале.
Весной активисты обработали более 10 тысяч заявок и развезли порядка 7,5 тысячи продуктовых наборов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
«Присоединиться к добровольцам также можно по указанному номеру», - заключается в сообщении.
Текстовая трансляция
20 ОКТЯБРЯ
- В столице не будут закрывать промышленные производства из-за ситуации с Covid-19. На предприятиях соблюдаются все меры безопасности.
- Россиян могут начать прививать «Спутником V» в конце ноября. Сейчас вакцину производят на пяти площадках.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 16 319 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 352 больных. В Москве - 4 999 .
- В столице существует запас прочности в медицинской системе, поэтому ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией можно вводить медленным темпом.
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Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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