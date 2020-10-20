РИАМО - 20 окт. Капитальный ремонт Киевского путепровода на западе столицы завершат до конца текущего месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонтные работы этого путепровода стартовали минувшей весной.

«На путепроводе, построенном более 20 лет назад, были выявлены дефекты мостового полотна, влияющие на эксплуатационную надежность. Работы проводились в несколько этапов с поочередным перекрытием движения по одной полосе в каждую сторону ТТК», - отметил Бирюков.

Он добавил, что уже удалось проделать большой объем работы. Так, специалисты заменили гидроизоляцию и деформационные швы, устранили локальные разрушения перильного ограждения тротуаров.

По его словам, сейчас заканчивают работы по укладке асфальта на проезжей части и устанавливаются барьерные ограждения.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по ремонту путепровода ведутся по графику, в них задействованы более 60 дорожных рабочих и необходимая техника, в том числе катки, асфальтоукладчики, гусеничные экскаваторы и манипуляторы.