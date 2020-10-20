РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Круглосуточный КТ-центр открыли на базе поликлиники в военном городке Павшино в подмосковном Красногорске, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь kartaxena в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Красногорск Эльмиры Хаймурзиной отметила, что жителям микрорайона Южный, особенно мамам с колясками, неудобно добираться до поликлиники в микрорайоне Павшинская пойма.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации, и руководствуясь постановлением губернатора Московской области, на базе поликлиники №2 ведется прием пациентов Московской области с наличием новой коронавирусной инфекции и с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции в рамках круглосуточного КТ-центра», - сказал представитель.

Он добавил, что плановый прием пациентов, прикрепленных к поликлинике №2, проводится на базе поликлиники №3 по адресу: Павшинский бульвар, дом №9.

«Решение о возобновлении планового приема на базе поликлиники №2 по адресу: военный городок Павшино, 2В, будет принято министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором, исходя из текущей эпидемиологической ситуации, и размещено на информационных порталах лечебного учреждения», - заключил представитель администрации.