РИАМО - 20 окт. Столичные власти при планировании бюджета на следующий год учитывают, что некоторые расходы могут быть нереализованы, если ситуация с коронавирусом в городе будет складываться неблагоприятно, сообщает «Интерфакс».

«Мы с осторожностью относимся к складывающейся ситуации и понимаем, что все те прогнозы, которые мы делали раньше в начале года, на сегодняшний день приходится пересматривать, более того, пересматривать в абсолютно нетипичной для нас ситуации, когда у нас большая доля неопределенности», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, некоторые расходы городского бюджета в следующем году могут остаться нереализованными.

Он пояснил, что сейчас бюджет столицы формируют осторожно, так как ситуация с Covid-19 может складываться неблагоприятно.

Заммэра добавил, что власти мегаполиса планируют сохранить приоритетные инвестиционные направления в бюджете на прежнем уровне. ​

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20 ОКТЯБРЯ

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