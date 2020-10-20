РИАМО - 20 окт. План по вакцинации жителей подмосковного Реутова выполнен на 50%, из 64,2 тысячи человек, подлежащих вакцинированию – привились порядка 33 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Вакцинируем мы 64 200 человек, на сегодняшний день план выполнен на 50%. Прививочная кампания от сезонного гриппа продолжает проходить в поликлиниках Реутова и в мобильном прививочном пункте для взрослого населения, в котором делают бесплатные прививки всем желающим», - сказал заместитель главы администрации Ольга Репина.

Он работает у здания многофункционального центра «Мои документы» по адресу: Победы, 7, и будет открыт для приема всех желающих 20, 24, 27 и 31 октября с 12:00 до 17:00. Получить консультацию по вопросам вакцинации можно в отделе эпидемиологии Центральной городской клинической больницы Реутова по телефону: 8(498)661-94-62.

Репина уточнила, что при себе жителям необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Вакцинацию полностью завершат до конца октября 2020 года.