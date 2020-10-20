РИАМО – 20 окт. Вычет по НДФЛ могут ввести для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, эту инициативу рассматривает правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает Газета.ru.

Изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин страны.

«Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит список социальных налоговых вычетов. Напомним, что они предоставляются тем гражданам, кто тратит средства на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью», — говорится в сообщении.

Вычет позволяет вернуть НДФЛ, уплаченный в течение года, или уменьшить платеж.

Вычет планируют предоставлять в размере произведенных расходов, но не свыше 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других соцвычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей – 13% от 120 тысяч рублей. ​​