РИАМО – 20 окт. В России могут полностью компенсировать расходы за ЖКУ бедным семьям, на это потребуется выделить 140 миллиардов рублей, пишет во вторник газета «Известия».

К бедным семьям относятся те, чей доход не превышает уровень прожиточного минимума на одного человека. С таким предложением выступили в Общероссийском народном фронте. Инициативу направили главе кабмина РФ Михаилу Мишустину. В Госдуме идею поддержали.

«Предлагается компенсировать 100% расходов за ЖКУ для семей с доходом на человека на уровне прожиточного минимума (МРОТ) или ниже», - отмечается в материале.

Сейчас в России предусмотрены субсидии на оплату ЖКУ для тех, у кого доля этих расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую.

Долги перед ресурсоснабжающими компаниями - одна из основных проблем области ЖКХ. Около трети из них - долги населения. За первые полгода 2020 года эта цифра выросла более чем на 6% в сравнении 2017–2019 годов.