РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Детский сад на улице Чкалова в поселке Нахабино подмосковного Красногорска могут построить в 2021-2022 годах, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь dreamtriy в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Красногорск Эльмиры Хаймурзиной указал на нехватку детских садов в поселке Нахабино, особенно в центральной части – в районе улиц Институтская, Панфилова, Чкалова.

«В рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируется разместить муниципальный детский сад на 320 мест по улице Чкалова со сроками проектирования и строительства 2021-2022 годы», - сказал представитель администрации.