РИАМО - 20 окт. Возгорание произошло в здании автосервиса на 80 километре внутренней стороны МКАД, пожар потушили, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила во вторник в 09:46.

«Было обнаружено возгорание в помещении автосервиса. Здание одноэтажное, металлическое», - говорится в сообщении.

В 10:16 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров. Еще через 10 минут его потушили.

Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.