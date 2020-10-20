РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Жители подмосковного Красногорска могут приять участие в благотворительной акции по сбору вещей для детей-сирот и инвалидов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«22 октября состоится подведение итогов очередного этапа акции сбора пожертвований для детей-сирот и инвалидов. Любой желающий может принять добровольное участие, передав предметы первой необходимости: подгузники, гигиенические средства, канцелярские товары, одежду и развивающие игрушки», - говорится в сообщении.

Благотворительный проект «Рука помощи» реализуется в КЦ «Архангельское» с целью оказания социальной помощи детям-сиротам, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

Прием вещей осуществляется ежедневно по адресу: городской округ Красногорск, поселок Архангельское, дом №17А.

«22 октября в 19:00 приглашаем добровольцев на встречу, чтобы подвести итоги очередного этапа акции и оказать помощь в сортировке собранных пожертвований», - заключается в материале.