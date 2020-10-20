РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Личный прием граждан частично ограничили в администрации подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В рамках реализации мер, направленных на недопущение короновирусной инфекции, в администрации муниципалитета частично ограничен личный прием посетителей», - говорится в сообщении.

Письменные обращения можно оставить в специальных ящиках, установленных в фойе здания, направить по электронной почте obr_gr@kradm.ru или через форму обратной связи на сайте администрации.

Администрация расположена по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4. Телефон для справок: 8 (495) 562-81-23.