РИАМО - 20 окт. В столице существует запас прочности в медицинской системе, поэтому ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией можно вводить медленным темпом, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на цифры, похожие на весенние - к сожалению, пока медленно, но приближаемся, - мы понимаем, что у нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда», - сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что все вышеуказанные факторы позволяют городским властям вводить ограничения медленными темпами, также принятые меры носят мягкий характер.

В общественных местах и транспорте столицы нужно обязательно носить маски и перчатки. Жителям старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим.

Также в городе на дистанционное обучение перешли ученики 6-11 классов. А в заведениях, которые работают в ночное время, ввели регистрацию посетителей и сотрудников. ​

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20 ОКТЯБРЯ

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