РИАМО - 20 окт. Власти Москвы собираются создать новую систему мониторинга пассажиропотока, специальные комплексы разместят на остановках общественного транспорта, они будут собирать MAC-адреса с устройств жителей и гостей города, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Система нужна для улучшения работы транспорта, <...> но также позволит мэрии самостоятельно, без запросов сотовых операторов, узнавать подробную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров» - говорится в статье.

На эту систему Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы может потратить 155,2 миллиона рублей. Предполагается, что по движению человека за определенный период времени будет формироваться специальный отчет. Информацию отправят в единый центр хранения данных. Им заведует столичный департамент информационных технологий.

«Система предусматривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов (номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 метров от аппаратно-программных комплексов», - отмечается в материале.

Это нововведение поможет в формировании карты пассажиропотока.

Представитель пресс-службы ЦОДД отметил, что идея основана на опыте Сингапура, Лондона и Берлина и не предполагает сбора личной информации человека.

«Цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», - добавляется в статье.

Согласно карточке контракта, аукцион выиграло ООО «Информационные технологии будущего», однако закупку приостановили после жалобы одного из потенциальных участников, ООО «Проф-ИТ Групп» - компания обнаружила нарушения в тендере. ​