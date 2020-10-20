РИАМО - 20 окт. Из-за дождя и сильного ветра во вторник в Москве рекомендовали закрыть все летние веранды, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

В этот день в столице порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В Московском регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», - говорится в сообщении.

Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.