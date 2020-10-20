РИАМО - 20 окт. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Коломенским аграрным колледжем, в отношении ООО «Акс-Тех» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок участник не представил заказчику через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на закупку и поставку компьютерного и презентационного оборудования», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Акс-Тех» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.