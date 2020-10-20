РИАМО – 20 окт. Специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова рассказали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пойдет на спад в начале ноября, сообщает РИА Новости.

Прогноз строится на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей.

«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев коронавируса в начале ноября», — говорится в сообщении.

Специалисты обратили внимание на то, что уровень заражения начнет снижаться, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.​

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Текстовая трансляция

20 ОКТЯБРЯ

- Заболеваемость Covid‑19 в России может пойти на спад в начале ноября. Прогноз строится на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей.

- В России не планируют снова объявлять нерабочие недели. Весной в России из-за пандемии Covid-19 объявляли нерабочий период.

- В столице за минувшие сутки умерло 49 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 058 пациентов.