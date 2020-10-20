РИАМО – 20 окт. Нерабочий период в связи с пандемией коронавируса в России снова вводить не планируют, сообщает во вторник РБК.

Об этом изданию рассказали два федеральных чиновника. Весной в России из-за пандемии Covid-19 объявляли нерабочий период.

«Это исключено (введение нерабочих недель – ред.)», — сказал один из собеседников издания.

По данным источников РБК, президент России Владимир Путин прислушивается к мнению экспертов, а они утверждают, что вводить локдаун нет необходимости.

Кроме того, об отсутствии необходимости вводить новые ограничительные меры ранее говорила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она называла ситуацию с Covid-19 в России управляемой.

Отдельное обращение президента РФ к жителям из-за пандемии также не планируется. Путин регулярно обсуждает ситуацию по коронавирусу на совещаниях.

Весной глава государства дважды обращался к россиянам из-за пандемии. 25 марта он объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции и объявил нерабочую неделю. В следующем обращении Путин объявил о продлении нерабочего периода до конца апреля. О следующем продлении нерабочего периода было объявлено в ходе совещания с главами регионов России. ​

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Текстовая трансляция

20 ОКТЯБРЯ

- Заболеваемость Covid‑19 в России может пойти на спад в начале ноября. Прогноз строится на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей.

- В России не планируют снова объявлять нерабочие недели. Весной в России из-за пандемии Covid-19 объявляли нерабочий период.

- В столице за минувшие сутки умерло 49 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 058 пациентов.