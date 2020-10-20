РИАМО - 20 окт. За последние сутки в столице выздоровели еще 1960 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе вылечились 277608 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1960 пациентов», - сказала Ракова.

После прохождения лечения все пациенты вновь сдают анализы на коронавирус. И только после отрицательных тестов их выписывают домой.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Плазму могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет.

Рост числа новых выявляемых случаев коронавируса начался в Москве с конца сентября. Для борьбы с распространением инфекции школьники 6-11 классов переведены на дистанционное обучение, также компании обязали перевести часть работников на удаленку.

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20 ОКТЯБРЯ

- Заболеваемость Covid‑19 в России может пойти на спад в начале ноября. Прогноз строится на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей.

- В России не планируют снова объявлять нерабочие недели. Весной в России из-за пандемии Covid-19 объявляли нерабочий период.

- В столице за минувшие сутки умерло 49 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 058 пациентов.