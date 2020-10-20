РИАМО – 20 окт. За неделю в России цена подсолнечного масла резко выросла, также увеличилась стоимость подсолнечника, сообщает ТАСС.

«На прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло резко выросли. Средние котировки укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну (EXW европейская часть России, с НДС)» — говорится в сообщении компании «Совэкон».

Помимо этого, выросли средние цены на подсолнечник – до 30 875 рублей за тонну без НДС.

Причиной роста цен стал скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса. Многие переработчики стали повышать стоимость.

По данным экспертов, цены на подсолнечник продолжат расти. В то же время сдерживающими факторами будут укрепление рубля, уменьшение стоимости пальмового и соевого масла в мире. ​