РИАМО - 20 окт. В Восточном, Западном и Южном административных округах Москвы временно ограничат движение транспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 15 октября по 15 декабря на путепроводе Косино — МКАД в связи с его ремонтом будет круглосуточно ограничено движение», - говорится в сообщение.

Также круглосуточно ограничат движение с 20 октября текущего года по 12 февраля 2021 года на МКАД в районе пересечения со Сколковским шоссе из-за ремонта путепровода. Полосы будут перекрывать по одной в каждом направлении.

Круглосуточное ограничение движения будет и на Дорожной улице в районе дома 29, строения 1, дома 27Б, строения 4, домов 29А, 34 и 40. Его ограничат с 12 октября по 20 ноября в связи с реконструкцией инженерных сетей.