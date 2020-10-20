РИАМО - 20 окт. Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он обратил внимание на то, что пенсионерам старше 65 лет в Москве из-за распространения коронавируса нужно соблюдать самоизоляцию.

«В связи с этим прогнозируемо увеличивается объем выбрасываемого мусора. Поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и оперативно их освобождать», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в Москве дополнительно проводят санитарную обработку мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории. Организована ежедневная работа по проведению обеззараживающей обработки мусоровозов.

«Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, предписано строго соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины», - отметил Бирюков.