РИАМО - 20 окт. Во вторник в столице ожидается пик текущего похолодания, после этого в город придет потепление, однако на выходных снова похолодает, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня похолодание в европейской России выйдет на пик. И, по нашим прогнозам, почти везде на севере и в центре будет идти снег. В эту зону попадает и Москва», — говорится в сообщении.

Снег в столице ожидается 20 и 21 октября, температура днем будет около плюс 4 градусов. После этого прогнозируются дожди, к 23 октября потеплеет до плюс 12 градусов – такая температура значительно выше нормы.

Однако потепление будет коротким. В выходные в Москве снова похолодает.