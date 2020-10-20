РИАМО – 20 окт. Повысить свой иммунитет может любой человек, для этого нужно всего лишь изменить свои привычки, сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Для того, чтобы повысить свой иммунитет, нужно в первую очередь начать заниматься спортом.

«На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете», - сказал Викулов в эфире радио Sputnik.

К физическим упражнениям специалист посоветовал добавить правильное питание. Употребление жирной пищи с высоким уровнем холестерина плохо сказывается на иммунитете.

«И, конечно, нужно отказаться от вредных привычек. Курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет. Тем, кто хочет укрепить свою защиту от вирусов, врачи рекомендуют забыть об этих пристрастиях», - добавил иммунолог. ​