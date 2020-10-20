РИАМО - 20 окт. Московские музеи подготовили виртуальные мероприятия, концерты и экскурсии, которые пройдут с 20 по 25 октября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Побывать в древней крепости, отметить День лешего и узнать, кого называли рыцарем музыки, — все это и многое другое можно успеть, посетив онлайн-выставки, лекции, виртуальные экскурсии и концерты столичных музеев», - говорится в сообщении.

Бесплатными будут виртуальная встреча с литератором и режиссером Хельгой Ольшванг-Ландауэр на сайте дома-музея Марии Цветаевой, онлайн-выставка «Вокруг света за 24 картины» в Instagram-аккаунте музея-квартиры И.Д. Сытина и виртуальный концерт-перформанс Double Time в исполнении камерного дуэта Анастасии Захаровой и Анастасии Ларионовой и струнного коллектива Greenwood на YouTube-канале школы акварели Сергея Андрияки. Также в Дарвиновском музее пройдет праздничная онлайн-программа «День лешего», а завершится все 25 октября видеоэкскурсией по Дому-музею А.Н. Скрябина.

Платно зрители могут стать участниками виртуальной прогулки по музею-заповеднику «Коломенское» — «Деревянная крепость XVII века». Помимо этого, на вебинаре Дома Гоголя кандидат искусствоведческих наук, пианистка Юлия Казанцева расскажет о Сергее Рахманинове и секретах его произведений. Мероприятия пройдут на платформе Zoom.