РИАМО - 20 окт. Во вторник в столице может выпасть первый в текущем сезоне снег, максимальная температура воздуха в городе составит плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Из-за холодного арктического воздуха температура будет на несколько градусов ниже нормы.

«По всей видимости, выпадет первый в текущем сезоне снег. Из-за высокой влажности воздуха и порывистого ветра будет казаться, что температура воздуха слабоотрицательная», — говорится в сообщении.

В Москве во вторник будет облачно, ожидается кратковременный мокрый снег. Температура воздуха составит плюс 3-5 градусов. Ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба.