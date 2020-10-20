РИАМО – 20 окт. Специалисты министерства финансов России выступили с новыми предложениями, которые касаются оптимизации бюджета на Вооруженные силы, пишет во вторник газета «Известия».

Так, в Минфине России предложили сократить численность российских войск, увеличить срок выслуги лет для ухода на пенсию, отменить индексацию пенсий и меньше тратить на питание военных. Эти инициативы отправили в Совбез России в сентябре.

«Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тысяч должностей», - говорится в материале.

В ведомстве полагают, что сократить можно свободные вакансии. Кроме того, оптимизацию кадров можно провести за счет перевода на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач – медиков, юристов, финансистов и других специалистов.

Благодаря такому шагу российский бюджет сможет сэкономить порядка 20 миллиардов рублей.

Еще в Минфине России хотят сэкономить с помощью увеличения сроков службы носки вещей. ​