РИАМО - 20 окт. В Троицком и Новомосковском административных округах на торги выставили 15 участков под индивидуальное жилищное строительство, они находятся в Кленовском, Вороновском, Роговском, Новофедоровском и Внуковском поселениях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Арендаторы могут разместить на них частные жилые дома площадью от 361,6 до 832 квадратных метров, подсобные помещения, гаражи, а также вести садоводство. После строительства дома и оформления права собственности у арендаторов появляется возможность выкупить у города и земельный участок за 40% от его кадастровой стоимости», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На торги в ТиНАО выставлены участки в Кленовском, Вороновском, Роговском, Новофедоровском и Внуковском поселениях.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, договор аренды будет составлен всего на 1,5 года. За это время арендатор должен будет построить дом и оформить его в собственность.