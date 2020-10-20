РИАМО - 20 окт. Утром во вторник в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково отменили и задержали больше 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково три рейса задержаны, пять – отменены. В Домодедове четыре рейса задержаны, 13 отменены.

В Шереметьеве один рейс задержан, 17 отменены.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменили один рейс, еще один рейс задерживается.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее ГУ МЧС России по Подмосковью предупредило об усилении порывов ветра до 12-17 метров в секунду. В Московском регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>