РИАМО - 20 окт. Отопление в Московском метрополитене планируют включать по мере снижения температур на улице, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отопление приходит на опаловые пункты метрополитена, откуда и идет распределение горячего водоснабжения.

«Всего таких пунктов у нас 270. На сегодня они все проверены, сделаны необходимые регламентные работы, проведены ревизии, и мы готовы их включать в зимний период», - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена — начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Несмотря на то, что зима наступит через полтора календарных месяца, подготовка к зимнему периоду идет полным ходом. Так, с середины сентября ведутся работы по установке вторых дверей в вестибюлях метро. На сегодняшний день установлено порядка 3,5 тысячи дверей. Всего к зиме планируется установить 5 тысяч дверей.

Кроме того, все станции оборудованы тепловыми завесами. Они служат для отсечки холодного воздуха, поступающего снаружи. В московском метро эксплуатируются более 850 воздушно-тепловых завес.