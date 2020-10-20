РИАМО - 20 окт. В этом году в Подмосковье благоустроят 14 парков культуры и отдыха, в семи из них установят большие игровые комплексы, работы в парке в Ивантеевке завершат до конца октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Так, в Электрогорске завершено благоустройство Городского парка, в Орехово-Зуевском округе в эксплуатацию сдан одним из первых Дрезненский парк.

«Также в шести парках из семи уже установлены и открыты детские площадки: Пушкинский городской округ - Центральный парк, Павловский Посад - Городской парк, Люберцы - парк «Наташинские пруды», Истра - парк на набережной реки Песочной, в Электрогорске - Городской парк, в Орехово-Зуеве - Дрезненский парк», - говорится в сообщении.

В ближайшее время будут завершены работы в Ивантеевке. Там уже установлена новая входная группа, выполнили устройство дорожно-тропиночной сети, проложили велодорожку, появился пункт велопроката. Слева от входа разместилась игровая площадка для изучения правил дорожного движения.

«В центральной части парка организована площадка для проведения массовых мероприятий. Площадь полностью замостили тротуарной плиткой, установили скамейки, урны, новую систему уличного освещения, а также беседку для проведения мастер-классов», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кроме того, благоустроили берег реки Учи с устройством деревянного настила, навесов с шезлонгами. На реке установили плавающие фонтаны, отремонтировали существующий пешеходный мост через реку. Неподалеку от набережной появилась детская игровая площадка, выполненная в экостиле.

Также в парке выполнено обустройство баскетбольной и волейбольной площадок, появилась уличная библиотека, установили туалетные модули, заменили ограждение парка. В целях безопасности в парке установили камеры видеонаблюдения.