РИАМО - 20 окт. За последние сутки в столице умерли 49 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 6058 человек с Covid-19, сообщает московский оперштаб.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Москве выявили 367 629 случаев коронавируса. 275 648 пациентов выздоровели после инфекции.

В Москве на фоне ухудшения ситуации с Covid-19 усилили меры безопасности. Так, лицам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, необходимо оставаться дома. Еще в общественных местах действует масочно-перчаточный режим. Важно и соблюдение социальной дистанции.

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20 ОКТЯБРЯ

- Заболеваемость Covid‑19 в России может пойти на спад в начале ноября. Прогноз строится на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей.

- В России не планируют снова объявлять нерабочие недели. Весной в России из-за пандемии Covid-19 объявляли нерабочий период.

- В столице за минувшие сутки умерло 49 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 058 пациентов.