РИАМО - 20 окт. За минувшую неделю единый номер спасения «112» в Подмосковье принял более 230 тысяч звонков, большая часть экстренных вызовов касалась работы скорой помощи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

«Почти 67% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 28% - полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за этот период было принято 103 тысячи вызовов экстренного реагирования, а также порядка 18 тысяч вызовов комплексного реагирования.

Система-112 работает в Подмосковье с июня 2015 года. На место происшествия операторы направляют одну или несколько служб.