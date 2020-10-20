РИАМО - 20 окт. Во вторник в Московской области и столице максимальная температура воздуха составит шесть градусов, местами пройдут дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — 4-6 градусов, по области - 1-6 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 75%.